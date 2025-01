Sbircialanotizia.it - Caso Abedini, Nordio chiede revoca arresto per ingegnere iraniano

Il ministro deposita la richiesta alla Corte d'Appello di Milano, la nota: "Condizione per l'estradizione in Usa non sussistente, nessun elemento ad oggi a fondamento delle accuse rivolte" Il ministro della Giustizia Carlo"ha depositato alla Corte di Appello di Milano la richiesta didegli arresti per il cittadinoMohammadNajafabadi”. .L'articoloperè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.