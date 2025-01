Oasport.it - Australian Open 2025: Hady Habib storico, primo del Libano a vincere in uno Slam. Ok Zverev, fatica Ruud, out Darderi e Gigante

Si chiude la prima giornata degli, una domenica che ormai fa capire come il modello proposto dal Roland Garros stia prendendo piede anche altrove, e non solo in Francia. Giornata a suo modo ricca, nonostante i rinvii per pioggia che hanno costretto a “dislocare” qualche match dall’oggi al domani e, di conseguenza, anche a rimandare ulteriormente fino a martedì il derby italiano Arnaldi-Musetti e l’esordio di Nardi contro Diallo.La copertina della giornata è tutta per un uomo:. Si tratta delgiocatore delnella storia del tennis capace diun incontro in un torneo del Grande. A fare le spese della situazione è il cinese Yunchaokete Bu (che poi sarebbe Buyunchaokete, senza cognome: la storia è nota e mediamente lunga). E dire cheè nato negli USA, ma da padre libanese e madre iraniana; dal 2018 ha però deciso di rappresentare proprio il Paese del padre, diventando anche il(assieme a Benjamin Hassan) a portare tale bandiera alle Olimpiadi nel tennis.