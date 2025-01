Secoloditalia.it - Assalti sessuali a Milano, le regole del gioco arabo del “taharrush”: isolare la donna, circondarla e poi abusarla

Forse non accadde per caso, forse quegli abusi non furono frutto di iniziative estemporanee di uomini ubriachi, quasi certamente nordafricani, quegli abusi in piazza Duomo, a Capodanno, a, denunciati poi da diverse donne. Forse, come rivela Libero e come stanno ipotizzando gli inquirenti, quegli episodi rientravano in un “” criminale, ben noto in alcuni paesi arabi, il “gamea” , che si traduce in “molestia collettiva” o “molestia di gruppo”.Gli abusi die ilgamea La notte di Capodanno 2025 in piazza Duomo aera stata segnata da gravi episodi di molestienei confronti di diverse donne. Una studentessa belga di 20 anni ha poi denunciato di essere stata aggredita insieme ai suoi amici da un gruppo di 30-40 uomini, che li hanno circondati e molestati.