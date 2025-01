Laspunta.it - Asl Frosinone, “La sicurezza un optional” L’accusa dell’UGL sul vandalismo alla Palazzina Q

Per l’Ugl non c’èper il personale che lavora nella ASL di. L’organizzazione sindacale ha attaccato la Dirigenza per la scarsa attenzionedel personale, oggetto anche di aggressione da parte di sbandati e sconosciuti frequentatori delle strutture sanitarie. Questo il testo della nota sindacale “AccadeQ ala R, ASLdi via Fabi, ma in ogni e dove nelle strutture sanitarie, scassi, furti, in alcuni casi dimora di soggetti tossicodipendenti, per non parlare poi di aggressioni all’ordine del giorno, quando, ad esempio un’infermiera si rifiuta di soddisfare le richieste di farmaci del tossico di turno.” Afferma il sindacato.“Distributori automatici di bevande, scassinati non sostituiti, bocchetta dove inserire le monete bruciate da non consentire l’acquisto di bevande e cosa fa l’azienda per evitare tutto ciò.