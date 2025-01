Isaechia.it - Amici 24, puntata del 12/1/25: ecco come sono andate le sfide. Immancabili i battibecchi tra i prof della scuola

Si è appena conclusa la quindicesimadel pomeridiano di24, il talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi che vede la presenza in studio deiessori di canto Anna Pettinelli, Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini e di ballo, Alessandra Celentano, Deborah Lettieri e Emanuel Lo.Ospitiodiernastati Ermal Meta, Dardust e Ornella Vanoni in qualità di giudicigara di canto e Garrison Rochelle giudicegara di ballo.La gara di canto di questa settimana ha visto i cantanti ancora in gara esibirsi nei loro nuovi inediti, che saranno disponibili su tutte le piattaforme digitali a partire dal prossimo 14 gennaio. Dardust e Ornella Vanoni hanno ascoltato con attenzione i brani proposti dai ragazzi e hanno deciso di posizionare al primo posto Antonia Nocca, con il suo inedito Dove ti trovi tu.