American Primeval | Recensione della mini-serie Netflix

Diretta da Peter Berg e scritta da Mark L. Smith (già co-autoresceneggiatura di “Revenant – Redivivo”, pellicola che ha permesso a Leonardo DiCaprio di ottenere la tanto agognata statuetta come miglior attore protagonista), “” è unawestern in sei episodi distribuita in streaming attraverso la piattaformaa partire dal 9 gennaio 2025.Utah, 1857. Una donna e suo figlio cercano una guida per muoversi lungo gli impervi e inospitali territori del west. Ad aiutarli sarà Isaac, profondo conoscitorenatura dai modi taciturni e dal passato ombroso. Al contempo, gruppi appartenenti alla Chiesa di Gesù Cristo e dei Santi degli Ultimi Giorni e ai nativii, nonché alle milizie territoriali, si contendono il doo su lande e pianure dove la legge e lo stato faticano ad arrivare.