Lettera43.it - Zelensky a Roma, hacker filorussi attaccano i siti dei ministeri italiani

Nuova ondata di attacchi da parte deglidel collettivo Noname057(16) aiistituzionali, messi in atto stavolta in concomitanza con la presenza del presidente ucraino Volodymyrnel nostro Paese. Come di consueto si tratta di azioni Ddos (Distributed denial of service) che hanno provocato qualche disagio e interruzioni temporanee.Volodymyre Giorgia Meloni (Getty Images).Colpiti idi treTra iattaccati, quelli deidegli Esteri, dei Trasporti, dello Sviluppo economico. E poi idi Consob, Carabinieri, Marina, Aeronautica, nonché di aziende del trasporto pubblico locale come Atac di, Amt di Genova, Amat di Palermo. L’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (Acn) ha supportato le attività di ripristino delle piattaforme colpite, che sono già tornate online.