Ilnapolista.it - Thiago Motta ha perso le sue certezze e Giuntoli, per salvarsi, deve pensare anche a un futuro senza di lui

Leggi su Ilnapolista.it

hale sue, per, pensaa undi luiIl derby della Mole è una sfida da dentro o fuori. Madama può solo vincere. Altri risultati non sono contemplati. Ne è consapevoleche ieri si è presentato davanti ai cronisti in conferenza stampa con la faccia di un pugile suonato. L’allenatore italo-brasiliano hatutte le. Troppi pareggi, la vetta lontana, posto in Champions a rischio, tanti infortuni, giocatori scoraggiati, mercato che non decolla, decibel delle critiche che sono aumentati d’un tratto.Alla Continassa volano gli stracci. La sconfitta con il Milan in Supercoppa è stato il punto minimo della stagione. Primo obiettivo sfumato. John Elkann resta in silenzio. La proprietà vigila lo stato dell’arte e potrebbe da un momento all’altro intervenire come ha fatto in passato.