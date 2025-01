Pronosticipremium.com - Serie A, colpo del Lecce: pari tra Udinese ed Atalanta

Prosegue senza alcun tipo di sosta la 20° giornata diA, la prima del girone di ritorno. Il sabato di calcio italiano è cominciato con ben due anticipi, che si sono disputati alle 15:00 e che sono stati determinanti per l’alta e la bassa classifica. I due match che si sono giocati sono Empoli-ed, finiti rispettivamente con i risultati di 1-3 e 0-0. Si parte dallo scontro salvezza, che sin dai primi minuti ha subito regalato spettacolo ai tifosi ed ai neutrali.I salentini sono passati in vantaggio al 6? minuto con Tete Morente, dopo unadi errori da parte degli azzurri in area di rigore. 5 minuti dopo, invece, è arrivata la rete di Krstovic, che ha trafitto Seghetti con un potente sinistro sul primo palo. Nella ripresa il copione sembrava poter cambiare, con Cacace che ha riaperto le danze al 47? di testa, ma iltrova l’1-3 nel finale e porta a casa 3 punti determinanti per la lotta salvezza.