Inter-news.it - Pure Buchanan nella lista della Roma, Inter chiara: via in un caso – CdS

Non solo Frattesi, ma anche Tajonè finito nel mirino. L’esterno canadese, che ha avuto fin qui poco spazio all’, piace alla dirigenza giallorossa.SULLA– Laprova a fare spesa a casa dell’. Non solo Davide Frattesi, per i cui giallorossi sono ad oggi in vantaggio sul Napoli (complice anche l’aiuto di VialeLiberazione), ma anche TJ. Il laterale canadese, arrivato esattamente un anno fa dal Bruges, ha trovato fin qui poco spazio con Simone Inzaghi, anche a causa di un infortunio che lo ha collocato ai box per oltre quattro mesi. In estate, infatti, si è rotto la tibia con la propria nazionale ed è rientrato solamente a novembre. Laha chiesto informazioni e ha individuato inla pedina ideale per fare da alternativa ad Alexis Saelemaekers.