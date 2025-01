Quotidiano.net - Nelle prigioni del mondo, gli italiani sono 2mila. “Non li lasciamo soli”

Firenze, 10 gennaio 2025 –2.182 glidetenuti all’estero. I condannati 1.188, 954 in attesa di giudizio e 40 in attesa di estradizione. In 1.650 si trovano ineuropee, 244carceri dei Paesi extra Ue, 166Americhe, 23 nei Paesi del Mediterraneo e Medio Oriente, 22 nell’Africa sub-sahariana e 77 in Asia e Oceania. La delega per seguire i loro casi è del sottosegretario agli Esteri Giorgio Silli, fino a ieri a Parigi per impegni diplomatici. This handout picture taken and released by the Palazzo Chigi press office on January 8, 2025 shows Italy's Prime Minister Giorgia Meloni welcoming Italian journalist Cecilia Sala, who was arrested and jailed in Iran since December 2024, upon arriving in Rome, following her release. An Italian journalist arrested and jailed in Iran since December has been freed and returned to Rome on January 8, 2025, even as a diplomatic spat between the two countries lingers over an Iranian held in Milan.