Max Biaggi maestro di sci: «Era una sfida, per ora non esercito. Ai miei figli ho vietato la moto»

Maxdi sci: «Era una, per ora non. Aihola»Max, 53 anni, sei titoli Mondiali vinti fra 250 e Superbike, è diventatodi sci. Anche se per ora non esercita. Così ha detto al Corriere della Sera n un’intervista firmata Daniele Dallera e Daniele Sparisci.Scrive il Corsera:ha preso il diploma da istruttore di sci (assistente nella scuola di Selva di Val Gardena), mesi passati a studiare e ad allenarsi con i ventenni.Da dove deriva questa voglia di neve?«Sciavo da bambino, ho dovuto smettere per correre in: era. Mi sono riavvicinato anni fa grazie a un evento della Philip Morris (sponsor in F1 e nellagp ndr), a Madonna di Campiglio. Partecipavano Schumacher e Barrichello, io e Carlos Checa. Poi ho cambiato squadra e mi sono dovuto fermare».