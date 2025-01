Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom Adelboden 2025 in DIRETTA: inizia la seconda manche, Vinatzer per la rimonta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA DISCESA FEMMINILE DI ST. ANTON ALLE 11.15LADEL GIGANTE FEMMINILE DI COPPA EUROPA ALLE 9.30 E ALLE 13.0012.26 Laè stata tracciata da Mathias Rolland, allenatore della Francia.12.25 Ben ritrovati amici di OA Sport. Tra poco ladellodi.12.03: Si preannuncia una grandecon i primi della classe molto vicini.e Gross cercheranno di recuperare qualche posizione. Grazie per averci seguito, al momento è tutto e buona giornata. Appuntamento alle 13.30 per la12.01: Questa la classifica finale della primadellodi:1 FELLER Manuel (AUT) – 54.932 STRASSER Linus (GER) – 55.18 (+0.25)3 NOEL Clement (FRA) – 55.31 (+0.