LIVE PRIMAVERA – Napoli-Benevento 0-0 | resiste la parità al Piccolo

Diretta testuale di2, prima gara dell’anno per gli azzurrini di mister Rocco: è sfida ai cugini campani.Primo tempo44? – Seconda ammonizione tra le fila azzurre: sanzionato De Chiara per fallo tattico.43? – Salvataggio di vitale importanza da parte di Esposito che mette una pezza al proprio errore in fase di costruzione. Palla riconquistata dal.39? – Popovic danza sul pallone e supera il difensore avversario con un’interessante incursione. Il numero 10 va però a sbattere contro il portiere giallorosso.37? – Il contropiede sannita è ben ammortizzato dalla difesa azzurra. Turi fa propria la sfera.34? – Intervento a gamba alta di D’Angelo su Francescotti, sanzionato con il cartellino giallo.24? – Gioielli sfiora il vantaggio! Tentativo di coscia del numero 4 azzurro da sviluppi di cornrer: il centrocampista va a un passo dalla rete.