Biccy.it - Kiran Maccali del Grande Fratello condannato a 6 anni e 6 mesi di reclusione

“Indiano fuori bergamasco dentro:è nato in India ed è stato adottato quando aveva tre. Vive con i suoi genitori, padre pensionato e madre casalinga, in provincia di Bergamo: “abbiamo un rapporto aperto, andiamo molto d’accordo”. Si definisce una persona “alla buona”, e spiega: “sono di compagnia e creo compagnia, dico sempre quello che penso e sono ambizioso, ma non passo sopra agli altri per perseguire i miei obiettivi. Horispetto per il prossimo“. Si descriveva cosìquando nel 2011 ha partecipato alla 12esima edizione del. Il reality non gli ha regalato unapopolarità e subito è tornato a vivere la sua vita, non senza guai.Tutt’ora, infatti, starebbe scontando i tredi carcere che il giudice ha deciso di dargli dopo vari arresti fra il 2017 e il 2019.