Ilgiorno.it - In Svizzera salari d’oro: la grande fuga di medici e infermieri. Esami e visite a rilento

Leggi su Ilgiorno.it

Como – La vocazione non basta per fare il medico o l’infermiere a Como o Varese, occorre anche saper resistere alle lusinghe del Canton Ticino che offre stipendi da favola, condizioni di lavoro ottimali e probabilmente quel prestigio sociale di cui i camici bianchi da tempo non godono più in Italia. Nella sola provincia di Como negli ultimi 20 anni si è passati da 4.179 operatori sanitari a 3.465, un’emorragia di 714 trache hanno preferito smettere o andarsene oltreconfine dove ci sono meno stress, più soldi e più rispetto. “La carenza di personale sanitario e medico nella sanità pubblica continua a rappresentare una grave criticità – spiega Massimo Coppia, segretario generale della Uilfpl Lario Brianza –. La mancanza di risorse umane adeguate compromette la qualità dei servizi offerti, aumentando i carichi di lavoro per gli operatori e allungando i tempi di attesa per i cittadini.