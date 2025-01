Entra in casa solo per lui Il Grande Fratello scuote Javier | è un’enorme sorpresa

Leggi su Caffeinamagazine.it

Alè indubbiamente uno dei concorrenti più discussi e anche apprezzati. E ora per lui potrebbe esserci una svolta pazzesca, infatti la produzione starebbe per farre inuna persona che certamente gli scombussolerebbe la sua avventura e che provocherebbe inevitabilmente la nascita di nuove interessanti dinamiche.Un modo perre non, ma anche lo stessoche ultimamente ha purtroppo vissuto quasi tutti momenti negativi con le risse sfiorate. Si è parlato tanto di scontri fisici e verbali e provvedimenti, ma ora si lascerebbe spazio a situazioni più leggere anche romantiche.Leggi anche: “Stop, ho deciso così”., l’ultimanellaè firmata da Helena, svolta per: “proprio lei in”A diffondere la notizia sul, che coinvolge personalmente, è stata l’influencer Deianira Marzano.