Ecco chi sono i soggetti coinvolti | tutti i nomi

Cialtri quattro funzionari pubblici, oltre a Euro Lucidi (in servizio all’epoca negli uffici pesaresi),dipendenti della Regione, indagati nell’inchiesta dei carabinieri forestali.Simone Albertini di Grottammare, al servizio Tutela del Territorio di Ascoli Piceno, Maria Elde Fucili di Pesaro, Rup (responsabile unico del procedimento) nella procedura di un affidamento per la protezione spondale del tratto fluviale del fiume Foglia, a Piandimeleto, Vincenzo Petrillo di Montellabate, anche lui funzionario tecnico specialistico nel settore Tutela del Territorio e Gestione del Patrimonio della Regione Marche (come Lucidi) e dipendente dell’ex Genio Civile della Regione e Marco Trovarelli, di San Benedetto del Tronto, al servizio Tutela del Territorio di Ascoli Piceno (come Albertini).