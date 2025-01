Napolipiu.com - Conte esplode: “Non siamo un club di passaggio, ora basta!”

: “Nonundi, ora!”">Conferenza stampa infuocata del tecnico azzurro alla vigilia di Napoli-Verona. L’allenatore manda messaggi chiari alla società e si tira fuori dal caso Kvaratskhelia.Il Napoli riparte dal Verona, proprio come ad agosto, quando i gialloblù segnarono tre reti nel debutto di Antoniosulla panchina azzurra. Il tecnico, alla vigilia del match che segna l’inizio del girone di ritorno, ha parlato in conferenza stampa affrontando diversi temi caldi.La frecciata alla società“Mi auguro di riuscire a far sì che il Napoli non venga più visto come una squadra di”, ha tuonato, mandando un messaggio chiaro alla dirigenza: “Questa è la cosa principale che cerco di trasferire alquotidianamente. Dobbiamo essere ambiziosi e costruire qualcosa che dia lustro a Napoli e ai tifosi napoletani.