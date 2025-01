Ilgiorno.it - Cacciatori di storia. Archeologi in campo dall’ateneo di Verona

Il Comune di Novate Mezzola sigla un accordo con l’Università degli Studi diper indagare sul potenzialeco del suo territorio. Ad annunciare lo studio è il sindaco Fausto Nonini, dopo il ritrovamento di una antica palla di cannone sul territorio: "L’Università di, già da anni è operativa nel territorio provinciale, vogliamo avviare uno studio finalizzato a indagare e valorizzare il patrimonio storico,co del nostro territorio comunale. Vogliamo, in pratica, allestire progetti mirati per scoprire la nostra". L’università veronese collabora infatti con Piuro dove nel 2023 sono stati ritrovati i resti di un nuovo palazzo rinascimentale. E grandi scoperte sono state fatte nel Parco delle Orobie (un sito fossile risalente al Permiano e cioè a 280.000 anni fa) o a Berbenno (scoperta una tomba di 4mila anni fa durante gli scavi per la nuova palestra).