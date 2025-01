Anteprima24.it - Una ragazza perde la vita in un incidente stradale nella notte

Tempo di lettura: < 1 minutoÈ tragico il bilancio di unavvenuto a San Agata de’ Goti in località San Silvestro.Una 20enne ha perso laintorno alle 2:30: alla guida di una Fiat Panda, lache era sola in auto per cause in corso di accertamento ne ha perso il controllo con la sua macchina che ha terminato la corsa circa 5 metri fuori dalla carreggiata.La giovane è stata sbalzata fuori dall’abitacolo ed è finita sotto l’automobilendo molto probabilmentendo lasul colpo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Bonea per rimuovere il veicolo e liberare il corpo della giovane donna. Sul luogo dell’anche i Carabinieri della compagnia di Montesarchio per effettuare i rilievi del caso.L'articolo Unalain unproviene da Anteprima24.