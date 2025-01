Quotidiano.net - Turchia: Fidan dichiara nessuna occupazione del territorio siriano

"Lanon punta ad occupare alcuna parte dele non ha alcuna agenda nascosta". Lo ha affermato il ministro degli Esteri di Ankara, Hakan, durante una conferenza stampa a Istanbul, trasmessa dalla tv di Stato Trt. "Ora è in vista la fine dell'organizzazione separatista e le sue estensioni in Siria", ha aggiunto, in riferimento alle forze curde siriane Ypg e al Partito dei Lavoratori del Kurdistan (Pkk), entrambe ritenute organizzazioni terroristiche da Ankara.