Tornare in forma dopo le Festività

Feste finite è tempo di fare i conti con gli strascichi di brindisi, pranzi e cenoni. Dolci ipercalorici, alcolici e piatti della tradizione, concentrato di carboidrati, grassi e sodio, hanno lasciato il segno e gonfiore, difficoltà digestive, senso di pesantezza, apatia e qualche chilo in più sono il chiaro segnale che si è esagerato a tavola e poltrito un po’ troppo sul divano. Rimettersi ine disintossicarsi diventano così il primo dei buoni propositi dell’anno nuovo e per raggiungere l’obiettivo c’è chi è disposto a tutto, digiuno compreso. Nulla di più sbagliato. L’unico risultato che si ottiene è indebolire l’organismo e rischiare l’effetto boomerang, riprendendo subito il peso perso (e con gli interessi). La soluzione vincente per un corretto detox post-feste è, invece, adottare un’alimentazione sana ed equilibrata accompagnata da una regolare attività fisica.