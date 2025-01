Ilgiorno.it - Sparò un colpo contro l’auto. Assolto l’agente della Locale

. Si è chiusa ieri la vicenda giudiziaria che ha riguardato Matteo Chialà, agentepoliziadi Garlasco, accusato di tentato omicidio. Ieri il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pavia, Luigi Riganti, davanti al quale si è svolto il rito abbreviato, ha pronunciato la sentenza di assoluzione. L’uomo deve rispondere soltanto di un reato contravvenzionale per l’accusa di getto pericoloso di cose. I fatti che lo riguardano risalgono alla fine di ottobre di due anni fa quando, durante unllopoliziadi Garlasco in corso Pavia, Chialà aveva fermato un’automobile, condotta da uomo che era poi ripartito senza rispettare lo stop e si era dileguato. In quel frangentepoliziaaveva impugnato la sua arma di ordinanza e aveva sparato un, centrando il mezzo.