Sinner costretto a saltare un torneo ATP? C’è la concomitanza con il processo al TAS

Dopo una lunga attesa è finalmente stata comunicata la data in cui Jannikdovrà presentarsi al TAS di Losanna nell’ambito delaperto dopo che la WADA ha presentato ricorso per la sentenza emessa dall’ITIA, che ha assolto il tennista italiano per mancanza di colpa e di negligenza riguardo alla doppia positività al Clostebol. Il numero 1 del mondo dovrà recarsi in Svizzera il 16-17 aprile, dunque tra poco più di tre mesi: entrambe le parti verranno ascoltate a porte chiuse e poi si andrà al verdetto.Il calendario non sembra sorridere al fuoriclasse altoatesino, perché durante la settimana del 14-20 aprile è in programma il500 di Monaco, a cui aveva deciso di iscriversi per la prima volta in carriera. A questo punto Jannikpotrebbe esserel’appuntamento sulla terra rossa della Baviera, anche se non vi è la certezza: l’azzurro potrebbe infatti essere ascoltato in video-conferenza oppure dedicarsi in un impegnativo trasferimento lampo tra la località svizzera e quella tedesca.