Liberoquotidiano.it - Sinner, attesa infinita: sulla squalifica si decide il 16 e 17 aprile. "A porte chiuse": ecco perché

È stata fissata al 16 e 17l'udienza per l'arbitrato del Tas sul caso Clostebol che riguarda Jannik. Lo ha annunciato lo stesso Tribunale arbitrale dello sport, precisando che il procedimento si svolgerà a. I giudici del Tas sono chiamati are sul ricorso presentato dalla Wada contro l'assoluzione del tennista azzurro n.1 al mondo decisa dalla International Tennis Integrity Agency per la positività al clostebol. "Nessuna delle due parti ha richiesto un'udienza pubblica che sarà condotta a" a Losanna nella sede del Tas. Intanto Janniksi sta preparando al suo esordio all'Australian Open. Il numero 1 al mondo, nella mattinata, è tornatoRod Laver Arena per il match d'esibizione contro Stefanos Tsitsipas (n. 11 ATP), nell'ambito dell'AO Opening Week presented by Herald Sun.