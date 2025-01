Pronosticipremium.com - Roma, Saelemaekers punto fermo: il piano di Ghisolfi per la conferma

La vittoria per 2-0 contro la Lazio è diventata un semplice ricordo positivo per la. I giallorossi hanno aperto le danze di questo 2025 con una prova di alto livello nella serata più importante, contro gli storici rivali cittadini. La volontà della squadra è quella di proseguire su questa strada che sembra essere quella giusta, sotto ogni aspetto. Il 7° posto non è più una chimera e può essere raggiunto grazie ad un girone di ritorno ad alti livelli. I capitolini stanno continuando a preparare la prossima gara con il Bologna, in programma domenica 12 gennaio alle ore 18:00 allo stadio Dall’Ara. Un match estremamente delicato, contro un avversario che lotta per l’Europa.Al tempo stesso, però, la dirigenza starebbe strutturando l’attuale sessione invernale di calciomercato. Il direttore tecnico Florentvorrebbe regalare a Claudio Ranieri nuovi innesti ere alcuni elementi ormai imprescindibili.