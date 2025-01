Ultimouomo.com - Perché si parla tanto di Lara Colturi

Leggi su Ultimouomo.com

È il 2006 e l’Italia ospita le Olimpiadi invernali. Lo fa in un territorio molto preciso, la provincia di Torino, talmente circoscritto che per alcune persone l’Olimpiade è quasi una roba di famiglia. Alessandro, valsusino e all’epoca direttore della pista di San Sicario, dove si svolsero le prove veloci femminili di Torino 2006, vede cimentarsi sulla “sua” pista nientemeno che la moglie, Daniela Ceccarelli (laziale di Rocca Priora, campionessa olimpica in carica in superG). Ceccarelli non riesce a bissare il successo di Salt Lake City 2002, ma nove mesi dopo la coppia festeggerà la nascita della loro primogenita:.Oggi, a 18 anni compiuti da poche settimane,è la giovane stella più brillante del mondo dello sci. Finora la sua storia è quella di un talento prodigioso e precoce: gli sci ai piedi da quando aveva 13 mesi, le vittorie nelle categorie giovanili, una squadra creata da Ceccarelli per avere «una scuola d’eccellenza» in cui far crescere la figlia.