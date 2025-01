Inter-news.it - Pavard OK, ma imprevisto Bisseck: la difesa dell’Inter a Venezia – CdS

Leggi su Inter-news.it

Lanon trova pace. Proprio nel giorno in cui si è rivisto ad Appiano Gentile, regolarmente in gruppo Benjamin, ecco che si è manifestato unfisico per Yann Aurel. Perda valutare.RIPRESA – Buone notizie ma anche qualche nota stonata dal primo allenamentoad Appiano Gentile, dopo la batosta in finale di Supercoppa italiana., dopo quasi due mesi, è ritornato a lavorare per intero con il gruppo e contro il, scrive anche il Corriere dello Sport, sarà da considerarsi a disposizione. Lo stesso si può dire per Stefan de Vrij. L’olandese, uscito “ammaccato” contro il Milan, sarà regolarmente al centro delladomenica pomeriggio al Penzo. Occhio, però, alle condizioni di. Ieri, il tedesco ha lavorato a parte ad Appiano Gentile.