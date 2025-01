Omicidio Pierina Paganelli parla la moglie di Louis Dassilva | L’ho sentita

Leggi su Caffeinamagazine.it

Valeria Bartolucci,di, unico indagato per l’di, continua a sostenere l’innocenza del marito. Durante la trasmissione Mattino 5 News, ha ribadito di non essersi addormentata la sera del delitto e di essere certa chenon abbia lasciato l’abitazione. “Senon fosse stato in casa, lo avrei visto”, ha dichiarato, sottolineando di aver utilizzato il cellulare per tutta la serata. Valeria ha confermato che quella notte era a letto, ma non stava dormendo profondamente. >>, il parere di Roberta Bruzzone sui Dna scoperti sulla vittimaI messaggi scambiati con un’amica e l’attività sul suo telefono sarebbero la prova della sua veglia. Per rafforzare la sua versione, ha rivelato un dettaglio inedito: avrebbe sentito delle urla, che in un primo momento aveva attribuito a ragazzini che giocavano in strada.