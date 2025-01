Ilfogliettone.it - Nicolò Barella rifiuta l’offerta milionaria dell’Al-Hilal: resto nell’Inter

Il sogno del club arabo di avere con sé il centrocampista nerazzurroe di farne un uomo immagine per il prossimo Mondiale per Club sembra destinato a rimanere tale. Nonostante un’offerta faraonica di 18 milioni di euro annui proposta al giocatore durante la trasferta dell’Inter a Riad, la risposta diè stata chiara e decisa: no, grazie.L’Inter, da campione d’Italia in carica, non ha la minima intenzione di privarsi del talento del centrocampista sardo, ma è lo stessoche ha messo fine alle speculazioni con la sua determinazione di restare a Milano. La sua dedizione alla maglia nerazzurra è inequivocabile, e il rifiuto delè solo l’ultimo capitolo di una storia d’amore tra giocatore e club che continua a crescere.L’Al-, squadra che già vanta tra le sue fila stelle come Kalidou Koulibaly e Sergej Milinkovic-Savic e che è in procinto di puntare su Mohamed Salah, in uscita a parametro zero dal Liverpool, potrebbe riprovarci a giugno, ma per ora le porte sono sbarrate.