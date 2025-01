Liberoquotidiano.it - Mo: Comitato diritti umani Camera in missione in Israele e Palestina

Roma, 10 gen (Adnkronos) - Parte domenica 12 gennaio laindelpermanente dellasuinel mondo. La presidente delLaura Boldrini, il vicepresidente Emanuele Loperfido e il consigliere dellaStefano Tabacchi si recheranno a Gerusalemme, Betlemme, Ramallah, Kfar Aza e Tel Aviv. Fino a giovedì 16 la delegazione incontrerà rappresentanti delle istituzioni israeliane e palestinesi, dell'Onu, gli abitanti dei kibbutz colpiti dall'attentato di Hamas del 7 ottobre 2023, le famiglie degli ostaggi rapiti da Hamas, le associazioni e le Ong israeliane e palestinesi che si occupano die quelle che operano in ambitotario e le famiglie palestinesi che vivono nei territori occupati.Sono previsti incontri, tra gli altri, anche con il sindaco di Betlemme Anton Salman, con il cardinale Pierbattista Pizzaballa, con il segretario generale della Palestinian national initiative Mustafa Barghouti, con la ministra di Stato per gli Affari esteri palestinese Varsen Aghabekian Shahin, con parlamentari di opposizione della Knesset, con il presidente della comEsteri e Difesa della Knesset Yuli Edelstein, con l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo e diverse Ong italiane.