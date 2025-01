Ilrestodelcarlino.it - Malori in serie al 118, chiuse le indagini: Tacconi accusato anche di simulazione di reato

Bologna, 10 gennaio 2025 – Stalking, lesioni e la formalizzazione dell’accusa didi: con queste contestazioni si chiude l’inchiesta che coinvolge Claudio, 44enne, ex coordinatore della centrale del 118 dell’Ausl di Bologna. Oggi, la chiusura dellepreliminari. La Procura, con la pm Francesca Rago, ha notificato l’avviso di fine indagine:, in qualità di coordinatore infermieristico, in circa tre anni e mezzo (nel periodo compreso tra il marzo del 2020 e il novembre del 2023), èdi aver avvelenato le persone che lavoravano con lui: avrebbe provocatoa dieci colleghi, altri operatori della centrale, facendo assumere loro dei farmaci mescolati a bevande e alimenti. Agendo in questo modo, avrebbe cun clima di sospetto, paura e diffidenza in un ambiente di lavoro delicato come lo è una centrale del 118, in particolare nel reparto degli operatori di elisoccorso.