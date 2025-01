Sport.quotidiano.net - Lucchese-Spal 2-3, tante emozioni ma rossoneri a bocca asciutta

Lucca, 10 gennaio 2025 – E’ lache fa festa al Porta Elisa e porta a casa tre punti fondamentali nella lotta salvezza. Prima gara del 2025 al Porta Elisa per lache affronta nello scontro diretto per la salvezza la. Isotto di due gol erano riusciti a pareggiare, ma lasubito dopo è nuovamente passata in vantaggio. Gorgone deve fare a meno di Palmisani squalificato, al suo posto tra pali capitan Coletta. La gara non decolla e gli estensi provano subito ad approfittarne, collezionando nei primi minuti due calci d’angolo. Laprova a sfruttare un contropiede al 9’ propiziato da Quirini, che va via bene sulla destra, serve Saporiti, che mette al centro dove Magnaghi prova a coordinarsi, ma la sua conclusione è da dimenticare. Larisponde con un colpo di testa di Calapai che termina di poco a lato.