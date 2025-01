Oasport.it - LIVE Sci alpino, gigante Coppa Europa Puy Saint Vincent in DIRETTA: vince Nina Astner, azzurre fuori dalla top 10

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.02! Riesce a limitare il recupero di Richardson econ il tempo di 2:04.77.13.01 Vanessa Kasper è quarta a 26 centesimi! La svizzera non sale neanche sul podio. Tocca ora all’austriacache ha un vantaggio di 2?52 da gestire perre la gara.13.00 Seconda Erika Pykalainen! La finlandese è seconda a soli 12 centesimi da Richardson che è quindi sul podio! La canadese ha rimontatoventiseiesima piazza.12.59 Non riesce ad andare davanti neppure Madeleine Sylvester-Davik! La norvegese è quarta a 54 centesimi.12.58 Settima piazza per la svizzera Delphine Darbellay a un ritardo di 80 centesimi da Richardson.12.57 Sue Piller chiude in sesta posizione: l’elvetica paga 77 centesimi da Richardson che ora sogna il podio.