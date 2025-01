Formiche.net - L’inflazione non è domata ovunque nell’area dell’euro. Zecchini spiega perché

Leggi su Formiche.net

Attualmente i mercati finanziari si attendono che nella prossima riunione del 30 gennaio la Bce abbassi di altri 25 punti base i tassi ufficiali di interesse per riportarli verso un livello di “neutralità”. Si prevede nel corso dell’anno una discesa graduale dagli alti livelli che si sono resi necessari per estinguere la fiammata inflazionistica seguita alla pandemia del Covid.L’aspettativa si fonda principalmente su due assunti. Primo, chesi stia avvicinando all’obiettivo dichiarato di stabilità dei prezzi, misurata come una variazione media dei prezzi al consumo attorno al 2% annuo nel medio termine, ovvero nel corso del ciclo economico. Per la banca centrale, la stabilità è raggiunta quandoè “bassa, stabile e prevedibile”. Secondo, che nel ridurre i tassi si tenga conto dell’andamento dell’attività economica europea, attualmente in una fase di stagnazione.