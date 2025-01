Dilei.it - Leonor di Spagna, esercitazioni in mare e seduce in divisa i compagni

Leggi su Dilei.it

Letizia diha salutato sua figlia maggioreche si è imbarcata sulla nave scuola Juan Sebastián de Elcano dove completerà il suo addestramento militare per i prossimi sei mesi. Fin da subito la Principessa delle Asturie si è distinta durante leine ha sfoggiato tutto il suo fascino inlascia Letizia diper completare l’addestramento militareLetizia diè ormai abituata all’assenza della figlia. Infatti,, futura Regina, è stata due anni in college in Galles e poi ha iniziato il suo addestramento militare che l’ha portata prima all’accademia di Saragozza e poi in.Infatti,si è imbarcata giovedì sulla Juan Sebastián de Elcano ormeggiata nel porto di Cadice. La Principessa salperà coi suoisabato 11 gennaio e resterà inper sei mesi, fino a luglio, facendo tappa in diversi porti.