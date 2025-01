Ilnapolista.it - Kvaratskhelia, il calcio non è più per i romantici. Fidiamoci di Conte

, ilnon è più per idiUn affare che conviene a tutti, per i soldi. I 75-80 milioni per il club azzurro, l’ingaggio da 8-10 per Kvicha. Mentre non conviene a nessuno sul piano tecnico, a meno che il Napoli non acquisti Rafa Leo, Arda Guler e simili. Per Kvara la scelta del Paris Saint Germain è una questione di soldi e, probabilmente, familiare con la voglia di trasferirsi nella capitale francese.Stiamo assistendo a ciò che da novembre si è sviluppato spiegando anche il nervosismo diverso la finestra di mercato di gennaio in qualche conferenza stampa. Dopo il gol al Milan il 77 è calato per poi imbattersi nei problemi muscolari. Era uno dei calciatori posti a condizione del coach british-pugliese a giugno, ora ha dato il via libera perché ha capito che il georgiano non vuole stare qui.