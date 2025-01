Amica.it - Jennifer Lopez e Ben Affleck, il divorzio e l’anello da 5 milioni di dollari

Dopo Brad Pitt e Angelina Jolie, un’altra super coppia di Hollywood mette ufficialmente la parola fine al matrimonio:e Benhanno firmato nei primi giorni dell’anno l’accordo di, il che significa che tra poco più di un mese i “Bennifer” avranno ufficialmente cessato di esistere.GUARDA LE FOTOe Benin amore: le foto di ieri e di oggi I termini delStando a quanto riportato da Tmz, il primo a dare la notizia, non è stata avanzata alcuna richiesta di mantenimento né pretese economiche, in linea con la decisione di non procedere per avvocati, ma di sfruttare la mediazione di una sola professionista. JLo e Benandranno ognuno per la propria strada mantenendo ciò che avevano prima di sposarsi, e ciò che hanno costruito e guadagnato durante il periodo in cui lo sono rimasti.