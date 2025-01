Ilgiorno.it - Incontri sessuali e torture, ma la ‘psicosetta delle bestie’ esce indenne: 26 imputati, un solo condannato

Una sola condanna a 6 anni per un episodio di violenza sessuale e nessuna condanna per gli altri 25: in qualche caso l'assoluzione e' arrivata "perché il fatto non sussiste" ma nella maggior parte dei casi e' scattata la prescrizione. Si è concluso così questa mattina, venerdì 10 gennaio, il processo per la cosiddettadavanti alla Corte di Assise di Novara. Un processo iniziato nel febbraio del 2023 e svolto interamente a porte chiuse. La pm Silvia Baglivo nello scorso mese di luglio aveva chiesto complessivamente 230 anni di carcere per i 26. I reati ipotizzati erano quelli di associazione per delinquere finalizzata alla riduzione in schiavitù e alle violenze. L'inchiesta era nata dalla denuncia di Giulia, 36enne che oggi vive nel Braidese, finita nella setta quando di anni ne aveva 7 e convintasi a denunciare con il sostegno dell'associazione saviglianese "Mai+Sole".