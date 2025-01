Tpi.it - Incendi a Los Angeles, Elisabetta Canalis torna in Italia: “Mia figlia è lì, parto con il cuore pesante”

a Losin: “Miaè lì”Mentre diversistanno devastando l’area di Los, che vive in California da diversi anni, sui social esprime tutto il suo dolore per quanto sta accadendo nell’ormai sua città adottiva ma anche per il fatto che è stata costretta ad allontanarsi lasciando laSkyler Eva negli Usa.In una stories postata sul suo profilo Instagram, infatti, l’ex Velina di Striscia la Notizia ha scritto: “Sono atterrata in. Vorrei essere serena e affrontare questo viaggio come faccio sempre macon ilnonostante io sappia che miaè al sicuro e che il mio compagno e i miei animali sono pronti a partire se la situazione dovesse degenerare. L’ultimo posto dove vorrei essere ora è in viaggio.