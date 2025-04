Clima ambientalisti valutano sciopero della fame

Imolaoggi.it - Clima, ambientalisti valutano sciopero della fame Leggi su Imolaoggi.it Il movimento ambientalista Ultima Generazione starebbe riflettendo su una nuova fase nella propria strategia di mobilitazione

Clima, sciopero globale di Fridays for Future: manifestazioni in tutta Italia - Il movimento ambientalista ha proclamato per oggi uno sciopero globale per riportare l'attenzione sulla riconversione ecologica. In programma in molte città italiane, gli ambientalisti protesteranno c ... (tg24.sky.it)

Ultima generazione, sciopero della fame a oltranza? La nuova protesta per il clima - Il movimento ambientalista starebbe valutando "forme di mobilitazione radicali" Il movimento ambientalista Ultima Generazione starebbe riflettendo su una nuova fase nella propria strategia di mobilita ... (msn.com)

Sciopero globale per il clima a Pavia: il corteo parte dal Castello - Pavia. Venerdì 11 aprile si terrà il primo corteo dell’anno dei Fridays for future, il movimento ispirato dall’ambientalista svedese Greta Thunberg. L’obiettivo degli attivisti è fare pressione sull’a ... (laprovinciapavese.gelocal.it)