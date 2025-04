Ilfattoquotidiano.it - L’Occidente parla di libertà mentre prepara la guerra: ora è il turno dell’Iran

Negli ultimi due anni,ha cercato di mostrare solidarietà alle donne iraniane che guidano le proteste “Donna, Vita,”. Dalle campagne social ai gesti simbolici — come il taglio di una ciocca di capelli inmento — l’attenzione pubblica è stata forte, spesso spettacolare. Tuttavia, con l’avvicinarsi concreto della minaccia di un attacco militare contro le strutture nucleari iraniane, quella solidarietà si scioglie come neve al sole. È da una settimana che Donald Trump minaccia di bombardare l’Iran se non si dovessero raggiungere accordi sul nucleare. Quando gli è stato chiesto se l’esercito degli Stati Uniti potesse colpire le strutture nucleari iraniane, ha risposto: “L’Iran non può avere armi nucleari e se i negoziati non dovessero andare a buon fine, credo che sarebbe un giorno molto difficile per l’Iran“.