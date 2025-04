Dazi Wall Street chiude in rosso | Dow Jones -25% Nasdaq - 43% S&P 500 - 34%; borsa di Tokyo chiude a -29% Cina svaluta Yuan

Wall Street chiude in rosso, tra le borse asiatiche male soltanto Tokyo Gli indici di Wall Street continuano a subire l'effetto dei Dazi, nonostante Trump li abbia sospesi per 90 giorni. Chiusura della borsa in negativo con Dow Jones -2,5%, Nasdaq - 4,3%, S&P 500 - 3,4%. Dazi, Wall Street chi Ilgiornaleditalia.it - Dazi, Wall Street chiude in rosso: Dow Jones -2,5%, Nasdaq - 4,3%, S&P 500 - 3,4%; borsa di Tokyo chiude a -2,9%, Cina svaluta Yuan Leggi su Ilgiornaleditalia.it in, tra le borse asiatiche male soltantoGli indici dicontinuano a subire l'effetto dei, nonostante Trump li abbia sospesi per 90 giorni. Chiusura dellain negativo con Dow-2,5%,- 4,3%, S&P 500 - 3,4%.chi

