Migranti salpata da Brindisi la nave Libra | a bordo 40 persone dirette in Albania

Brindisi la nave Libra della Marina Militare con a bordo 40 Migranti: la loro destinazione è il centro di Gjadër, in Albania. Si tratterebbe di cittadini di diversa nazionalità che, nei giorni scorsi, sono giunti nel Cpr di Brindisi, a Restinco, e per i quali il governo italiano ha disposto il trasferimento nella struttura in Albania. Secondo quanto si apprende, l'imbarcazione della Marina Militare, che a breve sarà ceduta a Tirana dopo l'accordo sottoscritto appena due giorni fa alla presenza del ministro della Difesa Guido Crosetto, dovrebbe avere a bordo anche 80 persone di equipaggio, oltre ai Migranti.

