Agi.it - Il Cpr di Gjader in Albania "ospiterà fino a 144 migranti"

AGI - Attualmente il Centro di permanenza per il rimpatrio di Gjader ha 48 posti, che a regime diventeranno 144: si tratta di un ampliamento molto importante della platea di posti disponibili nei Cpr italiani". Lo ha detto Claudio Galzerano, direttore centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle frontiere, in audizione davanti alla Commissione Affari costituzionali della Camera nell'ambito dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto 37/2025 recante 'Disposizioni urgenti per il contrasto dell'immigrazione irregolare'. "La disponibilità teorica nei dieci Cpr italiani - ha ricordato Galzerano - è infatti di 1.400 posti, ma quelli effettivi sono la metà, circa 700, perché le strutture sono spesso oggetto di devastazioni e incendi. Poter contare su un 15% di posti in più aumenta le probabilità di rimpatrio".