CdS – la lista con i nomi degli allenatori presentata da Ranieri ai Friedkin

2025-04-11 05:00:00 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta il Corriere dello Sport:Ladei privilegiati, tre-quattro, è stata recapitata da tempo a Dan. Ora tocca alla proprietà scegliere l’allenatore della Roma. Claudioha effettuato un lungo giro di consultazioni per fornire un quadro completo dei profili giudicati più idonei. Presto sapremo chi ne prenderà il posto in panchina a partire dal primo luglio: la sensazione è che il nuovo tecnico sia attualmente in altre faccende affaccendato.Nuovo allenatore Roma, un percorso a ostacoliNon è (stato?) un lavoro semplice. Anzi, possiamo definirlo un percorso a ostacoli. Perché non tutti i candidati cheha sondato hanno concesso la loro disponibilità. Alcuni hanno ringraziato senza neppure ascoltare la proposta.