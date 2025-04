Sport.quotidiano.net - Serie A Elite: Palfinger sfida i campioni Parma Clima al debutto

Comincia dal "Caselli" il campionato didella. Alle 20, in via Petit Bon, il team cittadino ospita id’Italia in carica del, nel primo di due atti che vedrà poi la rivincita domani a campi invertiti. Dopo un 2024 positivo, culminato con la qualificazione ai playoff, la squadra guidata dal manager Biagini si presenta ai nastri di partenza con un mix tra giovani promesse e veterani: i padroni di casa hanno inserito Edgard Rodriguez, reduce da una stagione da protagonista con gli spagnoli dell’Astros, e puntano forte sulla velocità di Edgar Acosta e Francisco Urena, prodotti del vivaio, oltre che sul carismatico esterno Alejandro Saenz, alla sua terza stagione coi colori biancorossi. Sul monte di lancio spazio a Frank Madan, a capitan Fabio Riccò (nella foto) e al giovane Enrico Zanchi; tra gli alti volti nuovi, menzione d’obbligo per Brhayan Betancourt, pitcher di passaporto spagnolo, e il giovanissimo Jose Ciofani, italo-venezuelano classe 2006.