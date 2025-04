Incassi Thunderbolts* | previsioni in calo per il debutto al box office del nuovo film Marvel

Marvel Cinematic Universe, Thunderbolts — in arrivo nei cinema americani il 2 maggio 2025 — comincia a delineare il suo futuro commerciale con le prime stime d'incasso del weekend di apertura. La proiezione iniziale, secondo quanto riportato da The Hollywood Reporter, non fa gridare al miracolo e suggerisce un esordio più moderato rispetto ad altri titoli del franchise.Le previsioni puntano a un debutto tra i 63 e i 77 milioniSecondo le fonti interne alla Disney, Thunderbolts dovrebbe aprire negli Stati Uniti con un incasso compreso tra i 63 e i 77 milioni di dollari, puntando a un obiettivo medio di circa 70 milioni nel weekend d'esordio. Un risultato che, pur non rappresentando un insuccesso, si posiziona nella fascia bassa delle performance tipiche dei film Marvel. Mistermovie.it - Incassi Thunderbolts*: previsioni in calo per il debutto al box office del nuovo film Marvel Leggi su Mistermovie.it Il prossimo grande capitolo delCinematic Universe, Thunderbolts — in arrivo nei cinema americani il 2 maggio 2025 — comincia a delineare il suo futuro commerciale con le prime stime d'incasso del weekend di apertura. La proiezione iniziale, secondo quanto riportato da The Hollywood Reporter, non fa gridare al miracolo e suggerisce un esordio più moderato rispetto ad altri titoli del franchise.Lepuntano a untra i 63 e i 77 milioniSecondo le fonti interne alla Disney, Thunderbolts dovrebbe aprire negli Stati Uniti con un incasso compreso tra i 63 e i 77 milioni di dollari, puntando a un obiettivo medio di circa 70 milioni nel weekend d'esordio. Un risultato che, pur non rappresentando un insuccesso, si posiziona nella fascia bassa delle performance tipiche dei

Captain America: Brave New World, incassi in calo? Le proiezioni non sono positive. Box office mondo, previsioni di incassi in calo per il 2024. Thunderbolts*: rivelata la durata finale insieme alle prime previsioni sul box office. Ne parlano su altre fonti

Thunderbolts*: rivelata la durata finale insieme alle prime previsioni sul box office - Rivelata la durata complessiva di Thunderbolts*, il prossimo film del MCU, insieme anche ad alcune previsioni sul box office. (cinefilos.it)

Il primo test screening di Thunderbolts* anticipa un film di grande successo per Marvel - Una recente proiezione di prova per l’imminente Thunderbolts* dei Marvel Studios ha generato un feedback straordinariamente positivo, potenzialmente un segnale di un successo tanto atteso per il franc ... (msn.com)

Calo riscossione azzera incassi condono - Viene stimato in particolare che a fronte dei 2,2 miliardi degli incassi del 'condono' del primo anno - su 11 miliardi in 5 anni - ci sarà un calo di 2,16 miliardi di riscossione ordinaria e una ... (lagazzettadelmezzogiorno.it)