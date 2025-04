Usura al 600% tre arresti a Catanzaro

Catanzaro tre misure cautelari - una in carcere e due ai domiciliari - per Usura, esercizio abusivo dell'attività finanziaria, estorsione e autoriciclaggio. Il provvedimento è stato adottato a conclusione delle indagini coordinate dalla procura della Repubblica di Catanzaro e condotte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, accertando l'attività di erogazione di prestiti, a tassi Usurari, esercitata stabilmente dal principale indagato, a Catanzaro, sin dai primi anni 2000. Gli indagati, in almeno due occasioni, hanno imposto la restituzione delle somme date in prestito con violenza e minacce, facendo leva anche sull'accertata contiguità del principale indagato ad ambienti criminali. Tutte le vittime versavano in stato di bisogno.

